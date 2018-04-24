âãUæÚUÙÂéÚUÐ ×¢ÇUÜæØé€Ì ¿¢¼ýÂý·¤æàæ ç˜æÂæÆUè Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ØæÌæØæÌ çÙØ×ô´ ·¤æ ©UËÜ¢ƒæÙ ·¤ÚUÙð ßæÜð ßæãUÙ ¿æÜ·¤ô´ ·¤æ ÇþUæ§çß¢» Üæ§âð´â çÙÚUSÌ ·¤ÚU ©UÙ·ð¤ ç¹ÜæÈ¤ ·¤Ç¸Uè ·¤æÚüUßæ§ü ·¤è Áæ°Ð àæãUÚU ·¤è ØæÌæØæÌ ÃØßSÍæ ·¤ô âéÏæÚUÙð ·ð¤ çÜ° v® çßlæÜØô´ ·ð¤ ÀUæ˜æ, ÀUæ˜ææ¥ô´ ·¤ô ÂçÚUßãUÙ çßÖæ» Ùð Õýæ¢ÇU °¢ÕðâÇUÚU ÕÙæØæ ãñUÐ
âô×ßæÚU ·¤ô çÎËÜè ÚUôÇ çSÍÌ °·¤ âÖæ»æÚU ×ð´ w~ ßð¢ ÚUæcÅþUèØ âÇU¸·¤ âéÚUÿææ âŒÌæãU ÂÚU ¥æØôçÁÌ ÒâÇ¸U·¤ âéÚUÿææ-ÁèßÙ ÚUÿææÓ çßáØ ÂÚU ·¤æØüàææÜæ ·¤æ ¥æØôÁÙ ç·¤Øæ »ØæÐ ·¤ç×àÙÚU Ùð ·¤ãUæ ç·¤ Õ‘¿ð ¥ÂÙð ×æÌæ-çÂÌæ, ÂÇU¸ôçâØô´ ¥õÚU ÎêâÚðU Üô»ô´ ·¤ô ØæÌæØæÌ ·ð¤ çÙØ×ô´ ·¤æ ÂæÜÙ ·¤ÚUæÙð ·ð¤ çÜ° ÂýðçÚUÌ ·¤Úð´Ð ç·¤âè Öè ÿæð˜æ ×ð´ Õ‘¿ô´ ·¤è âãUÖæç»Ìæ ·¤ô Ù·¤æÚUæ ÙãUè´ Áæ â·¤ÌæÐ ×¢ÇUÜæØé€Ì Ùð ·¤ãUæ ç·¤ Õ‘¿ð Îðàæ ·¤æ ÖçßcØ ãñUÐ Õ‘¿ô´ ·¤ô ¥ÂÙæ ÜÿØ çÙÏæüçÚUÌ ·¤ÚU ©Uâð ÂæÙð ·ð¤ çÜ° ·¤Ç¸Uè ×ðãUÙÌ ·¤ÚUÙè ¿æçãU°Ð Õ‘¿ô´ ·¤ô Âêßü ÚUæcÅþUÂçÌ ÇUæò. °ÂèÁð ¥ŽÎéÜ ·¤Üæ× ·ð¤ ÁèßÙ âð ÂýðÚ‡ææ ÜðÙè ¿æçãU°Ð ©U‹ãUô´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ Îô ÂçãUØæ ßæãUÙô´ ÂÚU °·¤ âð ¥çÏ·¤ âßæÚUè Ùæ ÕñÆUæØð´ ÌÍæ ãðÜ×ðÅU ·¤æ ÂýØô» ·¤Úð´UÐ
ÂéçÜâ ©UÂ×ãUæçÙÚUèÿæ·¤ àæÚUÎ â¿æÙ Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ØæÌæØæÌ ·ð¤ çÙØ×ô´ ·¤æ ÂæÜÙ ¥ÂÙè çÁ×ðÎæÚUè â×Ûæ ·¤ÚU ·¤Úð´UÐ ©U‹ãUô´Ùð Õ‘¿ô´ ·¤ô ÅþñUçÈ¤·¤ çÙØ×ô´ ·ð¤ ÕæÚðU ×ð´ çßSÌæÚU âð ÁæÙ·¤æÚUè ÎèÐ ©U‹ãUô´Ùð âÖè ÂýÏæÙæ¿æØôZ ·¤æ ¥æuïUæÙ ç·¤Øæ ç·¤ ßð ¥ÂÙð çßlæÜØ ×ð´ ÅþñUçÈ¤·¤ çÙØ× ·ð¤ ç¿‹ãUô´ ·¤ô çÇUSÂÜð ·¤ÚUæ°¢Ð çÁââð Õ‘¿ô´ ·¤ô âÖè â¢·ð¤Ì·¤ô´ ·¤è ÁæÙ·¤æÚUè ç×Ü â·ð´¤Ð
×éØ ç¿ç·¤ˆâæ ¥çÏ·¤æÚUè Õè°â âôÉ¸Uè Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ÎéƒæüÅUÙæ ·ð¤ â×Ø ÂèçÇ¸UÌ ÃØç€Ì ·¤è »ÎüÙ ·¤ô ÎêâÚUè ÌÚUÈ¤ ·¤ÚU Îð´Ð çÁââð âæ¢â ÜðÙð ×ð´ ¥æ ÚUãUè çÎ€·¤Ì âð Õ¿æ Áæ â·¤Ìæ ãñUÐ ©U‹ãUô´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ÚU€Ìdæß ßæÜð SÍæÙô´ ÂÚU ·¤ÂÇ¸Uæ ¥æçÎ Õæ¢Ï ·¤ÚU ÙÁÎè·¤ ·ð¤ ¥SÂÌæÜ ×ð´ ÂèçÇ¸UÌ ·¤ô ÂýæÍç×·¤ ©UÂ¿æÚU çÎÜæØæ Áæ°Ð
ÂçÚUßãUÙ çÙ»× mæÚUæ ØæÌæØæÌ ·¤è âé»×Ìæ ·ð¤ çÜ° ÁÙÂÎ ×ð´ ÚUôÇU âðÅUè €ÜÕ ·¤è SÍæÂÙæ ·¤è ãñUÐ çÁâ·ð¤ ¥¢Ì»üÌ çßçÖ‹Ù çßlæÜØ ·ð¤ Îâ çßlæÜØô´ ·ð¤ Õ‘¿ô´ ·¤ô °¢ÕðâÇUÚU ÌÍæ çàæÿæ·¤ô´ ·¤ô ÙôÇUÜ çàæÿæ·¤ ÕÙæØæ »Øæ ãñUÐ â¢Öæ»èØ ÂçÚUßãUÙ ¥çÏ·¤æÚUè Üÿ×è·¤æ¢Ì ç×Ÿæ Ùð ÅþñUçÈ¤·¤ çÙØ×ô´ ·¤è ÁæÙ·¤æÚUè ÎèÐ â¢Öæ»èØ ÂçÚUßãUÙ ¥çÏ·¤æÚUè ·¤çÂÜ Îðß çâ¢ãU, ÚUæ·ð¤àæ ×ôãUÙ ¥æçÎ Ùð Öè çß¿æÚU ÚU¹ðÐ â¢¿æÜÙ ÇUæò. ßèÚð´U¼ý ¥æÁ× Ùð ç·¤ØæÐ
âãUæÚUÙÂéÚUÐ ×¢ÇUÜæØé€Ì ¿¢¼ýÂý·¤æàæ ç˜æÂæÆUè Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ØæÌæØæÌ çÙØ×ô´ ·¤æ ©UËÜ¢ƒæÙ ·¤ÚUÙð ßæÜð ßæãUÙ ¿æÜ·¤ô´ ·¤æ ÇþUæ§çß¢» Üæ§âð´â çÙÚUSÌ ·¤ÚU ©UÙ·ð¤ ç¹ÜæÈ¤ ·¤Ç¸Uè ·¤æÚüUßæ§ü ·¤è Áæ°Ð àæãUÚU ·¤è ØæÌæØæÌ ÃØßSÍæ ·¤ô âéÏæÚUÙð ·ð¤ çÜ° v® çßlæÜØô´ ·ð¤ ÀUæ˜æ, ÀUæ˜ææ¥ô´ ·¤ô ÂçÚUßãUÙ çßÖæ» Ùð Õýæ¢ÇU °¢ÕðâÇUÚU ÕÙæØæ ãñUÐ
âô×ßæÚU ·¤ô çÎËÜè ÚUôÇ çSÍÌ °·¤ âÖæ»æÚU ×ð´ w~ ßð¢ ÚUæcÅþUèØ âÇU¸·¤ âéÚUÿææ âŒÌæãU ÂÚU ¥æØôçÁÌ ÒâÇ¸U·¤ âéÚUÿææ-ÁèßÙ ÚUÿææÓ çßáØ ÂÚU ·¤æØüàææÜæ ·¤æ ¥æØôÁÙ ç·¤Øæ »ØæÐ ·¤ç×àÙÚU Ùð ·¤ãUæ ç·¤ Õ‘¿ð ¥ÂÙð ×æÌæ-çÂÌæ, ÂÇU¸ôçâØô´ ¥õÚU ÎêâÚðU Üô»ô´ ·¤ô ØæÌæØæÌ ·ð¤ çÙØ×ô´ ·¤æ ÂæÜÙ ·¤ÚUæÙð ·ð¤ çÜ° ÂýðçÚUÌ ·¤Úð´Ð ç·¤âè Öè ÿæð˜æ ×ð´ Õ‘¿ô´ ·¤è âãUÖæç»Ìæ ·¤ô Ù·¤æÚUæ ÙãUè´ Áæ â·¤ÌæÐ ×¢ÇUÜæØé€Ì Ùð ·¤ãUæ ç·¤ Õ‘¿ð Îðàæ ·¤æ ÖçßcØ ãñUÐ Õ‘¿ô´ ·¤ô ¥ÂÙæ ÜÿØ çÙÏæüçÚUÌ ·¤ÚU ©Uâð ÂæÙð ·ð¤ çÜ° ·¤Ç¸Uè ×ðãUÙÌ ·¤ÚUÙè ¿æçãU°Ð Õ‘¿ô´ ·¤ô Âêßü ÚUæcÅþUÂçÌ ÇUæò. °ÂèÁð ¥ŽÎéÜ ·¤Üæ× ·ð¤ ÁèßÙ âð ÂýðÚ‡ææ ÜðÙè ¿æçãU°Ð ©U‹ãUô´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ Îô ÂçãUØæ ßæãUÙô´ ÂÚU °·¤ âð ¥çÏ·¤ âßæÚUè Ùæ ÕñÆUæØð´ ÌÍæ ãðÜ×ðÅU ·¤æ ÂýØô» ·¤Úð´UÐ
ÂéçÜâ ©UÂ×ãUæçÙÚUèÿæ·¤ àæÚUÎ â¿æÙ Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ØæÌæØæÌ ·ð¤ çÙØ×ô´ ·¤æ ÂæÜÙ ¥ÂÙè çÁ×ðÎæÚUè â×Ûæ ·¤ÚU ·¤Úð´UÐ ©U‹ãUô´Ùð Õ‘¿ô´ ·¤ô ÅþñUçÈ¤·¤ çÙØ×ô´ ·ð¤ ÕæÚðU ×ð´ çßSÌæÚU âð ÁæÙ·¤æÚUè ÎèÐ ©U‹ãUô´Ùð âÖè ÂýÏæÙæ¿æØôZ ·¤æ ¥æuïUæÙ ç·¤Øæ ç·¤ ßð ¥ÂÙð çßlæÜØ ×ð´ ÅþñUçÈ¤·¤ çÙØ× ·ð¤ ç¿‹ãUô´ ·¤ô çÇUSÂÜð ·¤ÚUæ°¢Ð çÁââð Õ‘¿ô´ ·¤ô âÖè â¢·ð¤Ì·¤ô´ ·¤è ÁæÙ·¤æÚUè ç×Ü â·ð´¤Ð
×éØ ç¿ç·¤ˆâæ ¥çÏ·¤æÚUè Õè°â âôÉ¸Uè Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ÎéƒæüÅUÙæ ·ð¤ â×Ø ÂèçÇ¸UÌ ÃØç€Ì ·¤è »ÎüÙ ·¤ô ÎêâÚUè ÌÚUÈ¤ ·¤ÚU Îð´Ð çÁââð âæ¢â ÜðÙð ×ð´ ¥æ ÚUãUè çÎ€·¤Ì âð Õ¿æ Áæ â·¤Ìæ ãñUÐ ©U‹ãUô´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ÚU€Ìdæß ßæÜð SÍæÙô´ ÂÚU ·¤ÂÇ¸Uæ ¥æçÎ Õæ¢Ï ·¤ÚU ÙÁÎè·¤ ·ð¤ ¥SÂÌæÜ ×ð´ ÂèçÇ¸UÌ ·¤ô ÂýæÍç×·¤ ©UÂ¿æÚU çÎÜæØæ Áæ°Ð
ÂçÚUßãUÙ çÙ»× mæÚUæ ØæÌæØæÌ ·¤è âé»×Ìæ ·ð¤ çÜ° ÁÙÂÎ ×ð´ ÚUôÇU âðÅUè €ÜÕ ·¤è SÍæÂÙæ ·¤è ãñUÐ çÁâ·ð¤ ¥¢Ì»üÌ çßçÖ‹Ù çßlæÜØ ·ð¤ Îâ çßlæÜØô´ ·ð¤ Õ‘¿ô´ ·¤ô °¢ÕðâÇUÚU ÌÍæ çàæÿæ·¤ô´ ·¤ô ÙôÇUÜ çàæÿæ·¤ ÕÙæØæ »Øæ ãñUÐ â¢Öæ»èØ ÂçÚUßãUÙ ¥çÏ·¤æÚUè Üÿ×è·¤æ¢Ì ç×Ÿæ Ùð ÅþñUçÈ¤·¤ çÙØ×ô´ ·¤è ÁæÙ·¤æÚUè ÎèÐ â¢Öæ»èØ ÂçÚUßãUÙ ¥çÏ·¤æÚUè ·¤çÂÜ Îðß çâ¢ãU, ÚUæ·ð¤àæ ×ôãUÙ ¥æçÎ Ùð Öè çß¿æÚU ÚU¹ðÐ â¢¿æÜÙ ÇUæò. ßèÚð´U¼ý ¥æÁ× Ùð ç·¤ØæÐ