Rampur News: ट्रेन की चपेट में आकर बरेली के युवक के दोनों पैर कटे, इलाज के दौरान मौत

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जिला बरेली के थाना मीरगंज क्षेत्र के गांव मनकरा निवासी विकास बाबू शुक्रवार देर रात मिलक स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसे में उनके दोनों पैर कट गए। सूचना पर जीआरपी व पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को एंबुलेंस की मदद से सीएचसी में भर्ती कराया। हादसे की जानकारी मिलने पर परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। युवक की गंभीर हालत देखते हुए परिजन बेहतर उपचार के लिए बरेली के एक निजी अस्पताल ले गए। जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।परिजनों ने बताया कि विकास बाबू अविवाहित था और रुद्रपुर में रहकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। वह मिलक रेलवे स्टेशन तक कैसे पहुंचा, इसकी जानकारी नहीं है। शनिवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। जीआरपी प्रभारी निरीक्षक ईश्वरचंद ने बताया कि शुक्रवार की रात ट्रेन की चपेट में आकर एक युवक घायल हो गया था। उसे उपचार के लिए बरेली भिजवा दिया, जहां पर उसकी मौत हो गई।