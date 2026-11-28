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मिलक थाना क्षेत्र के पैगूपुरा गांव निवासी कृष्णपाल (40) बृहस्पतिवार रात ऑटो में सवार होकर घर से रामपुर आ रहा था। ऑटो में अन्य लोग भी सवार थे। सिविल लाइंस क्षेत्र के मिलक चिकना गांव के पास ऑटो अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में कृष्णपाल ऑटो के नीचे दब गया और गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ऑटो में सवार कई अन्य लोगों को भी चोटें आईं।दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनाक्रम की जानकारी जुटाई और परिजनों को सूचना दी। कृष्णपाल की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के भाई सोविंद्र ने ऑटो चालक पर लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। सीओ सिटी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि तहरीर के आधार पर चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।