Rampur News: ऑटो पलटने से युवक की दबकर मौत, कई घायल
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 02:01 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 02:01 AM IST
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रामपुर। रामपुर आ रहा एक ऑटो अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे में ऑटो के नीचे दबकर एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर ऑटो चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की है।
मिलक थाना क्षेत्र के पैगूपुरा गांव निवासी कृष्णपाल (40) बृहस्पतिवार रात ऑटो में सवार होकर घर से रामपुर आ रहा था। ऑटो में अन्य लोग भी सवार थे। सिविल लाइंस क्षेत्र के मिलक चिकना गांव के पास ऑटो अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में कृष्णपाल ऑटो के नीचे दब गया और गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ऑटो में सवार कई अन्य लोगों को भी चोटें आईं।
दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनाक्रम की जानकारी जुटाई और परिजनों को सूचना दी। कृष्णपाल की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के भाई सोविंद्र ने ऑटो चालक पर लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। सीओ सिटी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि तहरीर के आधार पर चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।
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मिलक थाना क्षेत्र के पैगूपुरा गांव निवासी कृष्णपाल (40) बृहस्पतिवार रात ऑटो में सवार होकर घर से रामपुर आ रहा था। ऑटो में अन्य लोग भी सवार थे। सिविल लाइंस क्षेत्र के मिलक चिकना गांव के पास ऑटो अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में कृष्णपाल ऑटो के नीचे दब गया और गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ऑटो में सवार कई अन्य लोगों को भी चोटें आईं।
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दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनाक्रम की जानकारी जुटाई और परिजनों को सूचना दी। कृष्णपाल की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के भाई सोविंद्र ने ऑटो चालक पर लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। सीओ सिटी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि तहरीर के आधार पर चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।
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