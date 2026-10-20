Rampur News: बाइक चोरी कर भाग रहा युवक पकड़ा, लोगों ने पेड़ से बांधकर पीटा

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सोमवार शाम करीब 4:30 बजे एक व्यक्ति बाइक से डाकखाना रोड स्थित किताबों की दुकान पर सामान खरीदने गया था। उसने अपनी बाइक नहर के पास खड़ी की थी। आरोप है कि वह दुकान पर सामान खरीद रहा था, तभी एक युवक उसकी बाइक लेकर जाने लगा। लोगों ने इसकी जानकारी बाइक स्वामी को दी। शोर मचने पर लोगों की मदद से आरोपी को पकड़ लिया गया।इस दौरान मौके पर काफी भीड़ एकत्र हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, लोगों ने आरोपी को पकड़कर एक पेड़ से बांध दिया, लेकिन बाद में खोलकर पुलिस के हवाले कर दिया। सीओ पीपी सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर जांच के बाद रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।