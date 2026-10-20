Rampur News: टायर फटने से बेकाबू कार कैंटर से टकराई, दो युवकों की मौत

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मुंडिया गांव निवासी अंकुर (24) सोमवार शाम करीब साढ़े छह बजे अपने साथी प्रमोद कुमार पुत्र रूपचंद्र निवासी मुंडिया और आदर्श पुत्र जितेंद्र निवासी खूंटाखेड़ा के साथ कार से उत्तराखंड के गदरपुर से घर लौट रहे थे।परिजनों के अनुसार, प्रमोद टाइल्स लगाने के ठेकेदार थे, जबकि आदर्श खूंटाखेड़ा गांव के अड्डे पर साइबर कैफे चलाते थे। रामपुर-काठगोदाम नेशनल हाईवे पर खूंटाखेड़ा गांव से करीब 100 मीटर पहले भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप के पास कार का अगला टायर अचानक फट गया। हादसे में कार सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल होकर अंदर फंस गए। दुर्घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों और राहगीरों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने कार में फंसे घायलों को बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। थानाध्यक्ष अर्जुन सिंह त्यागी ने बताया कि घायलों को सीएचसी भेजा गया था, जहां आदर्श और प्रमोद को मृत घोषित कर दिया गया। साथ ही घायल अंकुर को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया।हादसे की सूचना पर जिला पंचायत सदस्य अमरजीत सिंह ढिल्लो भी अस्पताल पहुंचे और मृतकों के परिजनों को ढांढस बंधाया।0000उड़ गए कार के परखच्चेबिलासपुर। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई। कार के परखच्चे उड़ गए और कैंटर भी क्षतिग्रस्त हो गया। दोनों वाहन हाईवे पर आड़े-तिरछे खड़े होने से जाम की स्थिति बन गई। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद क्रेन मंगवाकर वाहनों को हटवाया। सीओ पीपी सिंह ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर हाईवे पर यातायात सामान्य करा दिया गया।संवाद