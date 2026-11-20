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पश्चिम बंगाल के ठाकुरपुर थाना क्षेत्र निवासी पारुल राय का परिवार उत्तराखंड के रुद्रपुर में रहकर मजदूरी करता है। पारुल भी परिवार के साथ रुद्रपुर में रहती थीं। कुछ दिन पहले वह अपने गांव पश्चिम बंगाल गई थीं। मंगलवार को वहां से ट्रेन में सवार होकर रामपुर के लिए रवाना हुई थीं। बुधवार देर रात ट्रेन रामपुर रेलवे स्टेशन पहुंची तो वह नीचे उतर गईं। इसके बाद वह रेलवे लाइन पार करने लगीं। इसी दौरान दूसरी पटरी पर आ रही ट्रेन की चपेट में आ गईं। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई।सूचना मिलने पर जीआरपी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जीआरपी प्रभारी ईश्वर चंद ने बताया कि महिला के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजन उसे अपने साथ रुद्रपुर ले गए।