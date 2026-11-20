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गांव के शाहिद ने आरोप लगाया कि दो और तीन नवंबर की रात उसने अपनी भैंस और कटिया को घर के छप्पर में बांधा था। सुबह जागने पर दोनों पशु गायब मिले, जिसके बाद काफी तलाश की गई पर कोई सुराग नहीं मिला। पीड़ित ने बृहस्पतिवार को कोतवाली पहुंचकर अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। कोतवाल धनंजय सिंह ने बताया कि पुलिस ने संदिग्ध पशु चोरों के ठिकानों पर दबिश दी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पुलिस जल्द ही पशु चोर को पकड़कर मामले का खुलासा कर देगी। संवाद