Rampur News: पशु चोरी के मामले में प्राथमिकी दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Fri, 20 Nov 2026 12:50 AM IST
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शाहबाद। कोतवाली क्षेत्र के लश्करगंज गांव में एक घर से भैंस और कटिया चोरी हो गई है। पीड़ित ने अज्ञात के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई और पशुओं की बरामदगी की मांग की है। मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
गांव के शाहिद ने आरोप लगाया कि दो और तीन नवंबर की रात उसने अपनी भैंस और कटिया को घर के छप्पर में बांधा था। सुबह जागने पर दोनों पशु गायब मिले, जिसके बाद काफी तलाश की गई पर कोई सुराग नहीं मिला। पीड़ित ने बृहस्पतिवार को कोतवाली पहुंचकर अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। कोतवाल धनंजय सिंह ने बताया कि पुलिस ने संदिग्ध पशु चोरों के ठिकानों पर दबिश दी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पुलिस जल्द ही पशु चोर को पकड़कर मामले का खुलासा कर देगी। संवाद
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गांव के शाहिद ने आरोप लगाया कि दो और तीन नवंबर की रात उसने अपनी भैंस और कटिया को घर के छप्पर में बांधा था। सुबह जागने पर दोनों पशु गायब मिले, जिसके बाद काफी तलाश की गई पर कोई सुराग नहीं मिला। पीड़ित ने बृहस्पतिवार को कोतवाली पहुंचकर अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। कोतवाल धनंजय सिंह ने बताया कि पुलिस ने संदिग्ध पशु चोरों के ठिकानों पर दबिश दी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पुलिस जल्द ही पशु चोर को पकड़कर मामले का खुलासा कर देगी। संवाद
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