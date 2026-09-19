Rampur News: डंपर की टक्कर से बाइक सवार महिला खंती में गिरी, मौत

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कोतवाली क्षेत्र के रसूलपुर फरीदपुर निवासी जलीस अहमद पत्नी फूलजहां (35) और तीन बच्चों के साथ सड़क का मझरा में रिश्तेदारी में आए थे। बृहस्पतिवार रात करीब साढ़े दस बजे वह परिवार के साथ वापस घर लौट रहे थे। धनौरी चौराहा के आगे देवभूमि रेस्टोरेंट के सामने पहुंचते ही सामने से आ रहे डंपर ने उनके वाहन में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही फूलजहां उछलकर सड़क किनारे भरे पानी में जा गिरीं। पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। हादसे में उजैफा, इंशा उर्फ तैयबा और शान घायल हो गए।हादसे की जानकारी मिलते ही कोतवाल अनुपम शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर आ गए। महिला और घायल बच्चों को सीएचसी पहुंचाया। वहां चिकित्सक ने फूलजहां को मृत घोषित कर दिया। उजैफा और इंशा की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। शान का भी उपचार किया गया।महिला की मौत की सूचना पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए। रात करीब 11 बजे बिलासपुर मार्ग पर जाम लगा दिया। कुछ ही देर में करीब तीन किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई। सूचना पर कोतवाल अनुपम शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। परिजन ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया और कोई तहरीर भी नहीं दी। वह शव लेकर घर चले गए। शुक्रवार दोपहर मृतका को सुपुर्दे खाक कर दिया गया।0000हादसे में महिला की मौत हुई है। तीन बच्चे घायल हुए हैं। दो बच्चों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। परिजन ने हादसे की तहरीर देने और पोस्टमार्टम से इन्कार कर दिया, जिसके औपचारिकता पूरी करने के बाद शव उन्हें सौंप दिया गया। -सोनम सिंह, सीओ