Rampur News: धान क्रय केंद्रों पर कांटे बीमार...प्रभारी भी गायब

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जनपद में धान खरीद के लिए खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से 146 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। खरीद 15 फरवरी तक होनी है। शासन ने इस बार जिले को 1.80 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य दिया है। सामान्य धान का समर्थन मूल्य 2441 रुपये और ग्रेड-ए धान का 2461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। इसके बावजूद खरीद की रफ्तार पिछले सत्र के मुकाबले पीछे चल रही है।आंकड़ों के मुताबिक, वर्तमान सत्र में अब तक 1,131 किसानों से 9,516 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। जबकि पिछले सत्र 2025-26 के शुरुआती एक महीने में 1,580 किसानों से 11,230 मीट्रिक टन खरीद हुई थी। इस बार अब तक 5218 किसानों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें 3,301 का सत्यापन पूरा हो चुका है। केंद्रों पर अव्यवस्थाओं के बीच लक्ष्य हासिल करना विभाग के लिए चुनौती बना हुआ है।वर्जनदिवाली के त्योहार के चलते इस बार धान खरीद कुछ कम हुई है। खरीद बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सभी केंद्र प्रभारियों को किसानों से संपर्क कर खरीद में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रों से गायब रहने वाले प्रभारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। केंद्रों पर तौल और अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने को भी कहा गया है। किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। -प्रिंस चौधरी, डिप्टी आरएमओ