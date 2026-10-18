व्योमकेश योजना : 485 करोड़ के 970 भूखंड की राह खुली

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योजना में आठ श्रेणियों के 970 भूखंड शामिल किए गए हैं। योजना में भूखंडों की दर 30 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गई है। इस हिसाब से सबसे छोटे 72 वर्ग मीटर के भूखंड की कीमत 21.60 लाख रुपये, जबकि सबसे बड़े एक हजार वर्ग मीटर के भूखंड की कीमत तीन करोड़ रुपये होगी। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। छह नवंबर अंतिम तिथि निर्धारित की है। भूखंडों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत रामपुर में आरडीए की ओर से विकसित की जा रही पहली व्योमकेश आवासीय योजना रामपुर-नैनीताल बाईपास पर स्थित है। आरडीए के विवरण के अनुसार, इसमें कुल 1289 भूखंड हैं, जिसमें से 970 भूखंडों का आवंटन होना है। इसके अलग-अलग आकार के भूखंड रखे गए हैं, ताकि आवेदक अपनी जरूरत और आर्थिक क्षमता के अनुसार विकल्प चुन सकें। योजना में सबसे अधिक 162 वर्ग मीटर आकार के 494 भूखंड हैं। इसके अलावा 200 वर्ग मीटर के 184 और 112.50 वर्ग मीटर के 127 भूखंड शामिल हैं। बड़े भूखंडों की श्रेणी में 450, 800 और एक हजार वर्ग मीटर तक के विकल्प भी दिए गए हैं।आरडीए का दावा है कि इसमें केवल भूखंड आवंटन ही नहीं, बल्कि आवासीय कॉलोनी के लिए बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। प्राधिकरण के मुताबिक, कॉलोनी की चाहरदीवारी का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि सड़क, सीवर लाइन और पार्कों का विकास अंतिम चरण में कराया जा रहा है। योजना यूपी रेरा में पहले ही पंजीकृत कराई जा चुकी है।किस योजना में कितने भूखंडवर्ग मीटरअनुमानित लागत-भूखंड की संख्या72 वर्ग मीटर: 21.60 लाख रुपये — 11 भूखंड112.50 वर्ग मीटर 33.75 लाख रुपये — 127 भूखंड162 वर्ग मीटर: 48.60 लाख रुपये — 494 भूखंड200 वर्ग मीटर: 60 लाख रुपये — 184 भूखंड288 वर्ग मीटर: 86.40 लाख रुपये — 85 भूखंड450 वर्ग मीटर: 1.35 करोड़ रुपये — 53 भूखंड800 वर्ग मीटर: 2.40 करोड़ रुपये — 10 भूखंड1000 वर्ग मीटर: तीन करोड़ रुपये — छह भूखंड319 भूखंड आवंटित होने के बाद थम गया था आवंटन का पहियारामपुर। साल भर पहले आरडीए की ओर से कुल 1289 भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू की गई थी लेकिन शुरुआत में काफी तेजी से आवेदन की प्रक्रिया हुई। उस वक्त 319 भूखंड के लिए आवेदन आए थे लेकिन इसके आगे बात नहीं बन पाई और प्रक्रिया थम गई थी।डेढ़ साल पहले शुरू की गई थी योजनारामपुर। डेढ़ साल पहले तत्कालीन डीएम जोगिंदर सिंह ने इसको लेकर काफी रुचि दिखाई। यही वजह रही कि आरडीए ने पहली टाउनशिप के लिए भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया में तेजी दिखाई लेकिन इसके बाद प्रक्रिया सुस्त पड़ गई। अब एक बार फिर इस योजना को आगे बढ़ाने की कवायद की गई है। यह योजना कब तक जमीन पर उतरेगी यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर, फिलहाल अब 970 भूखंडों के आवेदन के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है।-आरडीए की व्योमकेश योजना के तहत 970 भूखंडों के आवंटन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कराई गई है। इसके तहत छह नवंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। आवंटन लॉटरी सिस्टम के जरिये होगा। -मनोज शिशोदिया, सहायक अभियंता आरडीए