Rampur News: पेनल्टी शूटआउट में कुंडेश्वरा ने शक्ति फार्म को 5-4 से हराया

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मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने आक्रामक खेल दिखाया। पहले हाफ के चौथे मिनट में कुंडेश्वरा के खिलाड़ी लाला ने गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। इसके बाद शक्ति फार्म ने पलटवार किया और 15वें मिनट में शुभम ने गोल दागकर स्कोर 1-1 कर दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला जारी रहा, लेकिन कोई भी टीम निर्णायक गोल नहीं कर सकी। इसके बाद मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ। इसमें कुंडेश्वरा ने 5-4 से बाजी मारते हुए अगले दौर में जगह बनाई।इससे पहले एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष मेहताब चौहान ने रिबन काटकर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। मुकाबले के दौरान कमेंट्री मुहम्मद सईद सागर और जहीर जिया ने की, जबकि स्कोरिंग की जिम्मेदारी नफीस और मोइन अली ने संभाली।इस मौके पर एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष फरीदुज्जफर रहमानी, प्रदेश सचिव साजिद सैफी, यामीन खान, शाहिद सैफी, हकीम अब्दुल सलाम आदि मौजूद रहे।