Rampur News: दो सड़क हादसों में बालक समेत दो की मौत

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पहला हादसा अजीमनगर थाना क्षेत्र के नगलिया आकिल गांव में हुआ। गांव के चौराहे पर अहसान अली की मिठाई की दुकान है। बृहस्पतिवार देर रात उनका 10 वर्षीय बेटा गौस मोहम्मद दुकान से सामान लेने आया था। सामान लेने के बाद बालक सड़क किनारे खड़ा हो गया।इसी दौरान पीछे से आ रहे ऑटो ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुकान पर मौजूद पिता ने माजरा देखा तो उनकी चीख निकल गई। परिजन गंभीर रूप से घायल बालक को जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया।परिजन बालक का शव लेकर घर पहुंचे तो कोहराम मच गया। हादसे की सूचना मिलते ही अजीमनगर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने परिजनों से पोस्टमार्टम कराने की बात कही, लेकिन उन्होंने कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से साफ इन्कार कर दिया।दूसरा हादसा थाना टांडा के मानकपुर बंजरिया के पास हुआ। चौकी क्षेत्र के बैजना गांव निवासी युवक ओसामा अली (22) शुक्रवार दोपहर घर से कुछ सामान खरीदने बाइक से करनपुर मुनीमपुर जा रहा था। जैसे ही युवक नसीमगंज गांव के पास पहुंचा, पीछे से आ रहे अनियंत्रित वाहन ने उसकी बाइक को रौंद डाला। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई।घटनास्थल पर पहुंचे परिजन मृतक का शव लेकर घर पहुंचे तो कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही टांडा पुलिस भी मृतक के घर पहुंच गई। परिजनों से बात करने के बाद पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराने को कहने लगी, लेकिन परिजनों ने कोई भी कार्रवाई करने से इन्कार कर दिया।सीओ टांडा पकंज पंत ने बताया कि परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इन्कार किया है। तहरीर आने के बाद इन मामलों में कार्रवाई की जाएगी।