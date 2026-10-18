Rampur News: रामपुर की लोक-संस्कृति में कंस दहन की है अनूठी परंपरा

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श्रीमद्भागवत महापुराण, विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण जैसे प्रमुख सनातन धर्म ग्रंथों में भगवान श्रीकृष्ण द्वारा मथुरा जाकर रंगभूमि में कंस के वध का विस्तृत और सजीव वर्णन मिलता है। अधर्म और अत्याचार के प्रतीक कंस के अंत को असत्य पर सत्य की जीत के रूप में दर्शाया गया है। शास्त्रों में कंस वध के बाद देवताओं द्वारा पुष्प वर्षा करने और आनंद उत्सव मनाने का उल्लेख तो अवश्य है, परंतु प्रतीकात्मक रूप से कंस का पुतला दहन (पुतला जलाने) की किसी प्राचीन परंपरा का सीधा उल्लेख इन ग्रंथों में नहीं मिलता है। इसके बावजूद, रामपुर जिले की लोक-संस्कृति ने इस प्रसंग को अपने अंदाज में जीवंत रखा है, जो इसे देश के अन्य हिस्सों से अलग और खास बनाता है।धार्मिक ग्रंथों की सीमाओं से परे, रामपुर की यह स्थानीय परंपरा इस बात का प्रमाण है कि लोक-संस्कृति किस प्रकार ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को अपनी सृजनात्मकता के साथ जीवित रखती है। बिलासपुर और शाहबाद की यह परंपरा न केवल धार्मिक उल्लास का प्रतीक है, बल्कि यह आपसी मेल-मिलाप और सांस्कृतिक धरोहर का एक अनूठा उदाहरण भी बन चुकी है।रामपुर जिले के प्रमुख आयोजन स्थल: जहां गूंजता है कंस वध का उल्लास