Rampur News: वार्ड-13 के उपचुनाव की पूरी प्रक्रिया की होगी वीडियोग्राफी

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डिप्टी कलेक्टर राकेश कुमार त्यागी ने बताया कि 12 अक्तूबर को सुबह 10 बजे तहसील सदर सभागार में मतदान दलों का प्रशिक्षण होगा। सुबह 11 बजे तहसील सदर से मतदान दल रवाना किए जाएंगे। इन दोनों प्रक्रियाओं की वीडियोग्राफी के लिए एक वीडियोग्राफर तैनात रहेगा।वार्ड-13 के उपचुनाव के लिए 13 अक्तूबर को सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा। इसके लिए हादी पब्लिक स्कूल, कुंडा और फुरकानिया गर्ल्स जूनियर हाईस्कूल, दरख्त खिन्नी में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दोनों केंद्रों पर एक-एक वीडियोग्राफर तैनात रहेगा।मतदान के बाद मतपेटिकाएं तहसील सदर में जमा होंगी। इन्हें न्यायालय नायब तहसीलदार, क्षेत्र चमरौआ के कक्ष संख्या छह में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। स्ट्रांग रूम सील करने की प्रक्रिया की भी वीडियोग्राफी होगी।डिप्टी कलेक्टर ने बताया कि 15 अक्तूबर को सुबह सात बजे मतगणना दलों का प्रशिक्षण होगा। सुबह आठ बजे से तहसील सदर सभागार में मतगणना कराई जाएगी। इसकी वीडियोग्राफी के लिए भी एक वीडियोग्राफर तैनात रहेगा।