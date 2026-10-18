Rampur News: बेकाबू बोलेरो ने बाइक सवार युवक को रौंदा, मौत

विज्ञापन



मसवासी के मुख्य बाजार निवासी मोहम्मद तोहिद (18) शुक्रवार की शाम बुलेट बाइक से काशीपुर (उत्तराखंड) में अपनी मौसी के घर जा रहा था। तभी थाना आईटीआई क्षेत्र अंतर्गत परमानंदपुर गांव के नजदीक विपरीत दिशा से आई तेज रफ्तार बोलेरो ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में तोहिद गंभीर रूप से घायल हो गया। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। आनन-फानन घायल को काशीपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की सूचना पर परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। तोहिद की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे मुरादाबाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। जहां इलाज के दौरान शनिवार की सुबह उसकी मौत हो गई। सीओ हर्षिता सिंह ने बताया कि घटनास्थल काशीपुर (उत्तराखंड) का है। इसलिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन

रामपुर। मसवासी निवासी बाइक सवार युवक को तेज रफ्तार बोलेरो ने रौंद दिया। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को पहले काशीपुर और बाद में मुरादाबाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे की सूचना से मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने बोलेरो को कब्जे में ले लिया है, जबकि चालक फरार है।