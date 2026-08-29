Rampur News: सिपाही की आत्महत्या मामले में जांच तेज, चार टीमें गठित

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

बृहस्पतिवार देर शाम हेड कांस्टेबल ने अपने आवास में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सिविल लाइंस पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। जांच में आत्महत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी। पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर गठित टीमों ने घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच शुरू कर दी है। मृतक के मोबाइल और कॉल डिटेल के आधार पर उसके संपर्क में रहे लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना से पहले उसकी किन लोगों से बातचीत हुई थी और उसके व्यवहार में कोई बदलाव आया था या नहीं। जांच के दौरान एक महिला से सिपाही के कथित प्रेम संबंध की जानकारी भी पुलिस के सामने आई है। बताया जा रहा है कि महिला भी पुलिस विभाग से जुड़ी है। इस पहलू से जुड़े लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही आत्महत्या की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी।परिजनों से भी जुटाई जा रही जानकारीघटना के बाद पुलिस ने मृतक के परिजनों से भी जानकारी ली है। फिलहाल उनकी ओर से पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई है। इसके बावजूद पुलिस ने मामले की जांच अपने स्तर से जारी रखी है। घटना से जुड़े कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। पुलिस टीम जल्द ही अन्य संभावित लोगों से भी जानकारी जुटा सकती है। सीओ सिटी अभिषेक श्रीवास्तव के अनुसार मामले की जांच के लिए चार टीमें लगाई गई हैं। आत्महत्या की वजह जानने के लिए सभी संभावित पहलुओं पर जांच की जा रही है।