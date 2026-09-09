Rampur News: चमरपुरा चौराहे पर 40 बीघा में की गई अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Wed, 09 Sep 2026 01:35 AM IST
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रामपुर। रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) ने चमरपुरा चौराहे पर करीब 40 बीघा में की गई अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। प्राधिकरण के मुताबिक इस्माइल खां, जीमल अहमद खां और मोहसिन खां द्वारा कराई गई प्लॉटिंग के संबंध में पूर्व में नोटिस जारी किए गए थे। सुनवाई के बाद सचिव ने ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए थे।
मंगलवार को इन आदेशों के अनुपालन में थाना शहजादनगर से पुलिस बल लिया गया। इसके बाद प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर अनधिकृत प्लॉटिंग में किए गए निर्माण को ध्वस्त कराया। कार्रवाई के दौरान प्राधिकरण के तहसीलदार रणवीर सिंह, सहायक अभियंता मनोज कुमार शिशोदिया तथा अवर अभियंता ओम प्रकाश मालवीय और रवि शंकर मौजूद रहे।
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आरडीए क्षेत्र में बिना स्वीकृति की प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी। लोगों को भी भूखंड खरीदने से पहले ले-आउट और मानचित्र की स्वीकृति अवश्य जांचनी चाहिए। -डॉ. नितिन मदान, सचिव, आरडीए
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मंगलवार को इन आदेशों के अनुपालन में थाना शहजादनगर से पुलिस बल लिया गया। इसके बाद प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर अनधिकृत प्लॉटिंग में किए गए निर्माण को ध्वस्त कराया। कार्रवाई के दौरान प्राधिकरण के तहसीलदार रणवीर सिंह, सहायक अभियंता मनोज कुमार शिशोदिया तथा अवर अभियंता ओम प्रकाश मालवीय और रवि शंकर मौजूद रहे।
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आरडीए क्षेत्र में बिना स्वीकृति की प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी। लोगों को भी भूखंड खरीदने से पहले ले-आउट और मानचित्र की स्वीकृति अवश्य जांचनी चाहिए। -डॉ. नितिन मदान, सचिव, आरडीए
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