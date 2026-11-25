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रामपुर जिले के सिंहपुरा गांव निवासी करनदीप सिंह (18) हार्वेस्टर चालक के सहायक के रूप में काम करता था। मंगलवार को वह साथियों के साथ धान कटाई के लिए असोथर आया था। खेत में खड़ी मशीन पर चढ़कर सफाई करते समय ऊपर से गुजरी हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। करंट लगने से वह झुलसकर नीचे गिर पड़ा। झुलसे करनदीप को साथी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। थानाध्यक्ष राजीव मिश्रा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजन को सूचना दे दी गई है। उनके बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद