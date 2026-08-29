Rampur News: 500 रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद, कोतवाली परिसर में भिड़े दो पक्ष

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कोतवाली क्षेत्र से सटे गांव जालफनगला निवासी लईक अहमद ने गांव के ही फारुक को 500 रुपये उधार दिए थे। रुपये वापस करने को लेकर दोनों के बीच पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था। मामले की शिकायत सीओ सोनम सिंह से भी की गई थी। शनिवार शाम लईक अहमद अपने बयान दर्ज कराने के लिए सीओ कार्यालय जा रहा था। आरोप है कि रास्ते में दूसरे पक्ष के लोगों ने उसे रोक लिया और पीटकर घायल कर दिया। मारपीट की घटना के बाद दोनों पक्ष कोतवाली पहुंच गए। आरोप है कि कोतवाली परिसर में पहुंचने के बाद भी दोनों पक्षों के लोग शांत नहीं हुए। देखते ही देखते दोनों ओर से कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई। दोनों पक्ष एक-दूसरे पर हमलावर हो गए। पुलिसकर्मियों ने किसी तरह दोनों पक्षों को अलग किया। इस दौरान बीच-बचाव कर रहे एक पुलिसकर्मी के हाथ में भी चोट लग गई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों पक्षों के करीब छह युवकों को हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आरोपितों के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की जा रही है। सीओ सोनम सिंह ने बताया कि 500 रुपये के लेनदेन को लेकर दोनों पक्षों में पहले से विवाद चल रहा था। शनिवार को इसी विवाद में मारपीट हुई। दोनों पक्षों के युवकों को हिरासत में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।