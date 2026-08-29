फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Dispute over a transaction; two groups clash within the Kotwali premises.

Rampur News: 500 रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद, कोतवाली परिसर में भिड़े दो पक्ष

Sat, 29 Aug 2026 10:58 PM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Sat, 29 Aug 2026 10:58 PM IST
विज्ञापन
Dispute over a transaction; two groups clash within the Kotwali premises.
स्वार (रामपुर)। गांव जालफनगला में 500 रुपये के लेनदेन का विवाद शनिवार को उस समय तूल पकड़ गया, जब दोनों पक्ष कोतवाली परिसर में ही आपस में भिड़ गए। इससे पुलिसकर्मियों और फरियादियों के बीच अफरा-तफरी मच गई। दोनों पक्षों को शांत कराने के दौरान एक पुलिसकर्मी के हाथ में भी चोट लग गई। पुलिस ने दोनों पक्षों के करीब छह युवकों को हिरासत में ले लिया।
विज्ञापन

कोतवाली क्षेत्र से सटे गांव जालफनगला निवासी लईक अहमद ने गांव के ही फारुक को 500 रुपये उधार दिए थे। रुपये वापस करने को लेकर दोनों के बीच पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था। मामले की शिकायत सीओ सोनम सिंह से भी की गई थी। शनिवार शाम लईक अहमद अपने बयान दर्ज कराने के लिए सीओ कार्यालय जा रहा था। आरोप है कि रास्ते में दूसरे पक्ष के लोगों ने उसे रोक लिया और पीटकर घायल कर दिया। मारपीट की घटना के बाद दोनों पक्ष कोतवाली पहुंच गए। आरोप है कि कोतवाली परिसर में पहुंचने के बाद भी दोनों पक्षों के लोग शांत नहीं हुए। देखते ही देखते दोनों ओर से कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई। दोनों पक्ष एक-दूसरे पर हमलावर हो गए। पुलिसकर्मियों ने किसी तरह दोनों पक्षों को अलग किया। इस दौरान बीच-बचाव कर रहे एक पुलिसकर्मी के हाथ में भी चोट लग गई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों पक्षों के करीब छह युवकों को हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आरोपितों के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की जा रही है। सीओ सोनम सिंह ने बताया कि 500 रुपये के लेनदेन को लेकर दोनों पक्षों में पहले से विवाद चल रहा था। शनिवार को इसी विवाद में मारपीट हुई। दोनों पक्षों के युवकों को हिरासत में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन



-------------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed