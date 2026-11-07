Rampur News: बिजली चोरी का आरोप साबित करने में विभाग की बत्ती गुल

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मामला 27 जून 2018 का है। विद्युत निगम की टीम ने कलघर अखाड़ा मल्ली खां क्षेत्र में चेकिंग के दौरान सऊद खां के घर पर छापा मारा था। निगम की टीम का आरोप था कि घर में अंडरग्राउंड सर्विस केबल में कटिंग कर अतिरिक्त केबल के जरिये बिजली चोरी की जा रही थी।इस मामले में अवर अभियंता राहुल यादव की ओर से सऊद खां के खिलाफ बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।अधिवक्ता शहाब शाकिर के अनुसार, सुनवाई के दौरान विद्युत निगम चोरी के आरोपों को ठोस साक्ष्यों के आधार पर साबित नहीं कर सका। वहीं, चेकिंग रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठे।अभियोजन पक्ष आरोपों की पुष्टि के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया। इस पर विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम सीताराम ने सऊद खां को संदेह का लाभ देते हुए बिजली चोरी के आरोप से बरी कर दिया।