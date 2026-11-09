Rampur News: दंपती को लाठी-डंडों से पीटा, चार पर प्राथमिकी

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क्षेत्र के गांव जगतपुर भूड़ निवासी स्वाति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि छह नवंबर की शाम करीब साढ़े छह बजे वह अपने पति विकास के साथ मोटरसाइकिल से रासडंडिया से अपने गांव लौट रही थीं। गांव जगतपुर भूड़ के बाहर मोड़ पर गांव के ही शिवम, नितिन, सुरेंद्र और धर्मेंद्र ने उन्हें रोक लिया। आरोप है कि चारों बिना किसी बात के उनके और उनके पति के साथ गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी-डंडों से दोनों के साथ मारपीट शुरू कर दी।आसपास के लोगों को आता देख आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। इस दौरान शिवम के हाथ में तमंचा भी था, जिसे वह लहराते हुए भागा। मारपीट में विकास को चोटें आईं। पुलिस ने घायल का मेडिकल परीक्षण कराया।सीओ राजवीर सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।