फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Case registered over offensive remarks against two BSP leaders

Rampur News: बसपा के दो नेताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पर रिपोर्ट दर्ज

Thu, 05 Nov 2026 12:47 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Thu, 05 Nov 2026 12:47 AM IST
विज्ञापन
Case registered over offensive remarks against two BSP leaders
रामपुर। सोशल मीडिया पर बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं पूर्व मंडल प्रभारी प्रमोद कुमार निरंकारी के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी करना उनकी ही पार्टी के दो लोगों को भारी पड़ गया। उनकी शिकायत पर सिविल लाइंस थाना पुलिस ने बसपा से जुड़े दो नेताओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
विज्ञापन

आरोप है कि एक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की और दूसरे ने उस पर टिप्पणी करते हुए सार्वजनिक रूप से अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। पीड़ित ने इसे अपनी सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा धूमिल करने की कोशिश बताया है।
विज्ञापन

सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के बाबदीप सिंह नगर निवासी पूर्व जिलाध्यक्ष एवं पूर्व मंडल प्रभारी प्रमोद कुमार निरंकारी ने सीओ सिटी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि करीब दो दिन पहले दर्पण गौतम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस पोस्ट पर दिनेश कुमार ने उनका नाम लेकर कथित तौर पर अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी की। आरोप है कि दिनेश पहले भी कई बार व्हाट्सएप ग्रुपों में उनके खिलाफ आपत्तिजनक संदेश भेज चुका है। इन संदेशों के स्क्रीनशॉट भी उनके पास सुरक्षित हैं।

प्रमोद कुमार का आरोप है कि सार्वजनिक मंच पर इस तरह की टिप्पणियों से उनकी मान-प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। शिकायत में दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। इसके आधार पर पुलिस ने स्वार क्षेत्र के गोविंदपुरा निवासी दिनेश कुमार और आवास विकास कॉलोनी निवासी दर्पण गौतम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
सीओ सिटी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed