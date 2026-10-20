Rampur News: झंडा चौक के पास सड़क किनारे मिला राजमिस्त्री का शव

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सगीर राजमिस्त्री का काम करता था और करीब दस साल से पत्नी से अलग रह रहा था। उसकी तीन बेटियां और एक बेटा हैं, जो अपनी मां के साथ ननिहाल में रहते हैं। परिजनों के मुताबिक, सगीर अकेले रहता था और नशे का आदी था। उसके भाई मोहम्मद शकील ने बताया कि सगीर की बड़ी बेटी समरीन (16) की शादी ईद के बाद तय हुई है। विज्ञापन

शव मिलने की जानकारी पर परिजन अस्पताल पहुंचे। नगर पालिका अध्यक्ष के पति हाजी सरफराज आलम ने भी अस्पताल पहुंचकर परिजनों से घटना की जानकारी ली। सीओ पंकज पंत ने बताया कि पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। विज्ञापन विज्ञापन

सगीर राजमिस्त्री का काम करता था और करीब दस साल से पत्नी से अलग रह रहा था। उसकी तीन बेटियां और एक बेटा हैं, जो अपनी मां के साथ ननिहाल में रहते हैं। परिजनों के मुताबिक, सगीर अकेले रहता था और नशे का आदी था। उसके भाई मोहम्मद शकील ने बताया कि सगीर की बड़ी बेटी समरीन (16) की शादी ईद के बाद तय हुई है।शव मिलने की जानकारी पर परिजन अस्पताल पहुंचे। नगर पालिका अध्यक्ष के पति हाजी सरफराज आलम ने भी अस्पताल पहुंचकर परिजनों से घटना की जानकारी ली। सीओ पंकज पंत ने बताया कि पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा।

टांडा। झंडा चौक के पास सोमवार को सड़क किनारे 40 वर्षीय राजमिस्त्री का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान मोहल्ला बरगद निवासी सगीर पुत्र इस्माइल के रूप में हुई है। उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है।