फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   A ferocious dog injured more than 10 children by biting them.

Rampur News: खूंखार कुत्ते ने 10 से अधिक बच्चों को काटकर किया घायल

Fri, 11 Sep 2026 01:31 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Fri, 11 Sep 2026 01:31 AM IST
विज्ञापन
A ferocious dog injured more than 10 children by biting them.
बिलासपुर। नगर के मोहल्ला शीरी मियां में बृहस्पतिवार शाम करीब सात बजे एक खूंखार खूंखार कुत्ते ने गलियों में खेल रहे दस से अधिक बच्चों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। बच्चों की चीख-पुकार सुनकर मोहल्ले के लोग घरों से बाहर निकले और किसी तरह कुत्ते को दौड़ाकर बच्चों को उसके चंगुल से बचाया। इसके बाद परिजन घायल बच्चों को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे।
विज्ञापन

सीएचसी अधीक्षक डॉ. मणिक अग्रवाल के अनुसार घायल बच्चों में वसीम का पांच वर्षीय पुत्र अयान, वाजिद की दो वर्षीय पुत्री हमजा, शवाब की दो वर्षीय पुत्री मारिया, सरताज की छह वर्षीय पुत्री शिफा, अनवर का 13 वर्षीय पुत्र अयान, नासिर का पांच वर्षीय पुत्र नूर हसन और अनीस की पांच वर्षीय पुत्री अर्सलान मुख्य रूप से शामिल हैं। सभी बच्चों के हाथ-पैर और शरीर पर कुत्ते के काटने के गहरे जख्म थे। उपचार के बाद सभी को घर भेज दिया गया।
विज्ञापन

मोहल्ले के लोगों का कहना है कि खूंखार कुत्ते का आतंक पिछले कई दिनों से चल रहा है। कई बार लोगों को दौड़ाया भी है, लेकिन बृहस्पतिवार शाम उसने एक साथ कई बच्चों को निशाना बना लिया। घटना के बाद मोहल्ले में दहशत का माहौल है। अभिभावकों ने बच्चों को अकेले घर से बाहर निकलने से मना कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

नागरिकों ने प्रशासन और नगर पालिका से मांग की है कि जल्द से जल्द खूंखार कुत्ते को पकड़वाकर जंगल में छुड़वाया जाए, ताकि कोई बड़ी अनहोनी न हो। पालिका के ईओ डॉ. नितिन गंगवार ने बताया कि शीघ्र ही कुत्ते को पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed