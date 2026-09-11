Rampur News: खूंखार कुत्ते ने 10 से अधिक बच्चों को काटकर किया घायल

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सीएचसी अधीक्षक डॉ. मणिक अग्रवाल के अनुसार घायल बच्चों में वसीम का पांच वर्षीय पुत्र अयान, वाजिद की दो वर्षीय पुत्री हमजा, शवाब की दो वर्षीय पुत्री मारिया, सरताज की छह वर्षीय पुत्री शिफा, अनवर का 13 वर्षीय पुत्र अयान, नासिर का पांच वर्षीय पुत्र नूर हसन और अनीस की पांच वर्षीय पुत्री अर्सलान मुख्य रूप से शामिल हैं। सभी बच्चों के हाथ-पैर और शरीर पर कुत्ते के काटने के गहरे जख्म थे। उपचार के बाद सभी को घर भेज दिया गया।मोहल्ले के लोगों का कहना है कि खूंखार कुत्ते का आतंक पिछले कई दिनों से चल रहा है। कई बार लोगों को दौड़ाया भी है, लेकिन बृहस्पतिवार शाम उसने एक साथ कई बच्चों को निशाना बना लिया। घटना के बाद मोहल्ले में दहशत का माहौल है। अभिभावकों ने बच्चों को अकेले घर से बाहर निकलने से मना कर दिया है।नागरिकों ने प्रशासन और नगर पालिका से मांग की है कि जल्द से जल्द खूंखार कुत्ते को पकड़वाकर जंगल में छुड़वाया जाए, ताकि कोई बड़ी अनहोनी न हो। पालिका के ईओ डॉ. नितिन गंगवार ने बताया कि शीघ्र ही कुत्ते को पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी।