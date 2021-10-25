Raebareli News: सड़क हादसे में घायल युवक की मौत

विज्ञापन

महराजगंज। चंदापुर क्षेत्र के भुकवा गांव के पास रविवार रात अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल बाइक सवार मुकेश अवस्थी (40) की सोमवार सुबह एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। पूरे तिवारी मजरे बल्ला निवासी मुकेश बेटी अंशिका (17) के साथ ससुराल जा रहे थे। भुकवा गांव के पास तेज रफ्तार वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में पिता-पुत्री घायल हो गए। जिला अस्पताल से मुकेश को एम्स रेफर किया गया, जबकि उपचार के बाद अंशिका को घर भेज दिया गया। कोतवाली प्रभारी जगदीश यादव ने बताया कि तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।