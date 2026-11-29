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डीह। कोनहा मजरे डीह निवासी गीता देवी ने पुलिस को तहरीर देकर अपनी ननद की बेटी ममता (25) और उसकी दो वर्षीय बेटी के लापता होने की सूचना दी है। दोनों 17 नवंबर से लापता हैं। ममता, गोयरा मजरे घीसीगढ़ निवासी संदीप की पत्नी है। वह 11 नवंबर को अपनी मौसी की बेटी सुरेखा के यहां मछरा मजरे रोखा गई थी। 17 नवंबर को स्वयं सहायता समूह में जाने की बात कहकर वहां से निकली थी, जिसके बाद से उसका और उसकी दो वर्ष की बेटी का कोई सुराग नहीं मिला है। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन दोनों का पता नहीं चल सका। परेशान स्वजन ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। सीओ यादुवेंद्र पाल ने बताया कि पुलिस तहरीर के आधार पर लापता मां-बेटी की तलाश में जुटी है।