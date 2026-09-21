Raebareli News: सई में दूषित पानी गिराने के विरोध में ग्रामीणों ने जाम की सड़क

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ग्रामीण रामभारत, राजू, हरिओम चतुर्वेदी, अंशुमान सिंह, दुर्गेश, शिवम, ऋषि और गुरुदेव ने बताया कि सई नदी के जल से प्रसिद्ध भंवरेश्वर मंदिर में जलाभिषेक किया जाता है। उनका आरोप है कि पीजीआई क्षेत्र के नाले का गंदा पानी नदी में गिरने से जल प्रदूषित हो रहा है और अब इसका उपयोग पीने योग्य भी नहीं रह गया है।प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर सई नदी में दूषित पानी गिरना बंद नहीं हुआ तो वे अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। सूचना पर बछरावां कोतवाली प्रभारी श्याम कुमार पाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया।एसडीएम महराजगंज आयुष अग्रवाल ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सई नदी में दूषित पानी गिरने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।