रायबरेली: आपस में टकराईं दो बाइकें, दो युवकों की मौत व युवती घायल, किसी ने नहीं पहना था हेलमेट

रायबरेली-सुल्तानपुर हाईवे पर सोमवार दोपहर छेदी का पुरवा गांव के मोड़ के पास दो बाइकें आपस में टकरा गईं। इससे बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवती घायल हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वाहनों की रफ्तार तेज थी इसलिए बाइकें अनियंत्रित होकर आमने-सामने से टकरा गई। बाइक सवार हेलमेट नहीं लगाए थे। घायल युवती को अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे की खबर सुनकर परिजनों में रोना पिटना मच गया।

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डीह थाना क्षेत्र के जिलेदार पूर्व कोडी निवासी अमरेश (22) पुत्र बाबूलाल खेती करते थे। अमरेश बाइक से जायस से रायबरेली आ रहे थे। वहीं, अमेठी जिले के फुरसतगंज थाना क्षेत्र के सरवन गांव निवासी राममिलन उर्फ सोनू (28) पुत्र सत्यनारायण अपनी बहन कंचन (27) के साथ बाइक से रायबरेली से घर जा रहे थे।दोपहर करीब 12.30 बजे हाईवे पर छेदी का पुरवा गांव के मोड़ के पास बाइकें आपस में टकरा गई। इससे बाइक सवार सभी लोग घायल हो गए। इसमें अमरेश की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं राममिलन और उनकी बहन को जिला अस्पताल रायबरेली पहुंचाया गया। जिला अस्पताल में राममिलन को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं, उनकी बहन का इलाज चल रहा है। जोरदार टक्कर होने से बाइकें भी क्षतिग्रस्त हो गई। राममिलन में दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करते थे।दिवाली पर्व पर छुट्टी लेकर घर आए थे। बहन के साथ रायबरेली से घरेलू काम निपटाने के बाद घर जा रहे थे। युवकों की मौत की खबर घरों में पहुंची तो परिजन रो पड़े। सीओ सदर आशीष निगम ने बताया कि बाइकों की भिड़ंत में दो युवकों की मौत हुई है। तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।