Raebareli News: बंदियों के करवाचौथ का वीडियो वायरल, जेल अधीक्षक से डीएम ने मांगा स्पष्टीकरण

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करवा चौथ में जेल के अंदर 27 महिला बंदियों ने व्रत रखा था। उसके लिए जेल परिसर के अंदर पूजन की व्यवस्था भी की गई थी। इसमें ऐसे भी बंदी शामिल थे, जिसमें पति-पत्नी दोनों ही जेल में बंदी हैं। पूजा के दौरान बंदियों के कई वीडियो बनाए जो कि सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफार्म पर जमकर वायरल हो रहे थे।वीडियो वायरल होने के बाद जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था में यह भारी चूक मानी गई। जानकारों के अनुसार जेल एक उच्च-सुरक्षा वाला संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। किसी भी शूटिंग के लिए भी जेल के उच्चाधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ती है। जेल अधीक्षक प्रीति यादव ने बताया कि उन्होंने ही वीडियो बनवाए थे। जिलाधिकारी ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। जिसका वह जवाब देंगी।जेल अधीक्षक से मांगा है जवाब: डीएमसोशल मीडिया पर जेल के अंदर के वीडियो वायरल होने का मामला संज्ञान में है। जेल अधीक्षक ने इस मामले में जवाब मांगा गया है। उनका जवाब आने के बाद अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।- डॉ राजा गणपति आर, जिलाधिकारी