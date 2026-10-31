Raebareli News: बंदियों के करवाचौथ का वीडियो वायरल, जेल अधीक्षक से डीएम ने मांगा स्पष्टीकरण
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 01:38 AM IST
Updated Sat, 31 Oct 2026 01:38 AM IST
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सीतापुर। जेल में करवाचौथ मनाते हुए बंदियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिलाधिकारी राजागणपति आर ने संज्ञान लेते हुए शुक्रवार को जेल अधीक्षक से स्पष्टीकरण तलब किया है। साथ ही कड़ी फटकार लगाई है। जिम्मेदारों ने इस जेल की सुरक्षा व्यवस्था में भारी चूक माना है। वहीं जेल अधीक्षक का कहना है कि उन्होंने ही वीडियो को मीडियाकर्मियों को जारी करने के लिए बनवाया था। हालांकि उन्होंने अधिकांश मीडियाकर्मियों को वीडियो भी नहीं भेजे।
करवा चौथ में जेल के अंदर 27 महिला बंदियों ने व्रत रखा था। उसके लिए जेल परिसर के अंदर पूजन की व्यवस्था भी की गई थी। इसमें ऐसे भी बंदी शामिल थे, जिसमें पति-पत्नी दोनों ही जेल में बंदी हैं। पूजा के दौरान बंदियों के कई वीडियो बनाए जो कि सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफार्म पर जमकर वायरल हो रहे थे।
वीडियो वायरल होने के बाद जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था में यह भारी चूक मानी गई। जानकारों के अनुसार जेल एक उच्च-सुरक्षा वाला संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। किसी भी शूटिंग के लिए भी जेल के उच्चाधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ती है। जेल अधीक्षक प्रीति यादव ने बताया कि उन्होंने ही वीडियो बनवाए थे। जिलाधिकारी ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। जिसका वह जवाब देंगी।
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जेल अधीक्षक से मांगा है जवाब: डीएम
सोशल मीडिया पर जेल के अंदर के वीडियो वायरल होने का मामला संज्ञान में है। जेल अधीक्षक ने इस मामले में जवाब मांगा गया है। उनका जवाब आने के बाद अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।
- डॉ राजा गणपति आर, जिलाधिकारी
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करवा चौथ में जेल के अंदर 27 महिला बंदियों ने व्रत रखा था। उसके लिए जेल परिसर के अंदर पूजन की व्यवस्था भी की गई थी। इसमें ऐसे भी बंदी शामिल थे, जिसमें पति-पत्नी दोनों ही जेल में बंदी हैं। पूजा के दौरान बंदियों के कई वीडियो बनाए जो कि सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफार्म पर जमकर वायरल हो रहे थे।
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वीडियो वायरल होने के बाद जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था में यह भारी चूक मानी गई। जानकारों के अनुसार जेल एक उच्च-सुरक्षा वाला संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। किसी भी शूटिंग के लिए भी जेल के उच्चाधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ती है। जेल अधीक्षक प्रीति यादव ने बताया कि उन्होंने ही वीडियो बनवाए थे। जिलाधिकारी ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। जिसका वह जवाब देंगी।
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जेल अधीक्षक से मांगा है जवाब: डीएम
सोशल मीडिया पर जेल के अंदर के वीडियो वायरल होने का मामला संज्ञान में है। जेल अधीक्षक ने इस मामले में जवाब मांगा गया है। उनका जवाब आने के बाद अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।
- डॉ राजा गणपति आर, जिलाधिकारी