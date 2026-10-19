फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   Two fraudsters arrested for swindling people under the pretext of sending them abroad

Raebareli News: विदेश भेजने के नाम पर ठगी के दो जालसाज गिरफ्तार

Mon, 19 Oct 2026 12:27 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Mon, 19 Oct 2026 12:27 AM IST
विज्ञापन
Two fraudsters arrested for swindling people under the pretext of sending them abroad
लालगंज। विदेश भेजने के नाम पर फर्जी वीजा और हवाई टिकट देकर लोगों से धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने रविवार को दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों न्यू बैसवारा टूर एंड ट्रैवल्स से जुड़े थे। आरोपियों के पास से दो लैपटॉप, नौ मोबाइल फोन, दो पासपोर्ट समेत अन्य सामान बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों पर करीब 100 लोगों से लाखों रुपये की ठगी करने का आरोप है।
विज्ञापन


सीओ लालगंज सुजीत राय ने बताया कि पीड़ित सूर्यपाल यादव ने वर्ष 2025 में लालगंज कोतवाली में धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले की जांच के दौरान रविवार सुबह करीब सात बजे लालगंज-डलमऊ मार्ग से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें बिहार के सिवान जिले के मटुक छपरा, बड़कागांव निवासी किशन कुमार मिश्रा और कुशीनगर जिले के विशुनपुरा थाना क्षेत्र के विशुनपुर बरियापट्टी निवासी अमित कुमार तिवारी शामिल हैं।
विज्ञापन


पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो लैपटॉप, नौ मोबाइल फोन, दो पासपोर्ट, छह एटीएम कार्ड, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, एक ड्राइविंग लाइसेंस, एक मतदाता पहचान पत्र और 3,100 रुपये नकद बरामद किए हैं। इसके अलावा एक कार भी कब्जे में ली गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने सूर्यपाल यादव को अजरबैजान और रूस में नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। इसके लिए उनसे 40 हजार रुपये ऑनलाइन और 50 हजार रुपये नकद लिए गए। इसके बाद उन्हें फर्जी वीजा और हवाई टिकट दे दिए गए। जब सूर्यपाल यादव संबंधित कार्यालय पहुंचे तो वह बंद मिला। इसके बाद उन्हें अपने साथ हुई धोखाधड़ी का पता चला।


सीओ ने बताया कि प्रारंभिक जांच में करीब 100 लोगों से लाखों रुपये की ठगी किए जाने की बात सामने आई है। मामले की जांच की जा रही है। गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed