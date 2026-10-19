Raebareli News: लंबी कूद में मनीष और लक्ष्मी ने मारी बाजी

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मुख्य अतिथि राम सनेही साहू ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों की 100 मीटर दौड़ में मनीष कुमार प्रथम, नितिन कुमार द्वितीय और आयुष तृतीय स्थान पर रहे। 200 मीटर दौड़ में मनीष कुमार, ओमकार और आयुष ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया।400 मीटर दौड़ में नितिन कुमार, ओमकार और आयुष सफल रहे। बालिकाओं की 100 मीटर दौड़ में प्रतिमा, लक्ष्मी और संध्या ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। 200 मीटर दौड़ में प्रतिमा, संध्या और वंशिका, जबकि 400 मीटर दौड़ में चांदनी, रचना और वंदना ने सफलता अर्जित की।लंबी कूद के बालक वर्ग में मनीष कुमार, नितिन कुमार और ओमकार, जबकि बालिका वर्ग में लक्ष्मी, प्रतिमा और सविता ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। कबड्डी के बालक और बालिका वर्ग में जूनियर विद्यालय मानपुर की टीम विजेता रही, जबकि नया खेड़ा की टीम उपविजेता बनी। बालिकाओं की खो-खो प्रतियोगिता में जूनियर विद्यालय मानपुर ने पहला और रमुवापुर दुबई की टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया।प्राथमिक स्तर के बालकों की 50 मीटर दौड़ में उमर, साहिल और युवराज ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। 100 मीटर दौड़ में उमर और साहिल सफल रहे। लंबी कूद में सोफियान, राज और शशांक ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया।बालिकाओं की 50 मीटर दौड़ में अलशिफा, सुमन और पलक ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। 100 मीटर दौड़ में अलशिफा ने बाजी मारी। लंबी कूद में पलक और ज्योति ने सफलता प्राप्त की। कबड्डी में प्राथमिक विद्यालय मानपुर की टीम विजेता और प्राथमिक विद्यालय केसौली की टीम उपविजेता रही।प्रतियोगिता में निर्णायक एवं सहयोगी के रूप में विनय कुमार, बृजेश सिंह, सुनील कुमार, अनुज कुमार, राहुल कुमार, अशोक सिंह और अंजली सिंह ने योगदान दिया। प्रभारी प्रधानाध्यापक रमेश कुमार सिंह ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना की। इस मौके पर ब्रह्म नारायण, दुर्गा शंकर, रेखा सिंह, उर्मिला सहित अन्य लोग मौजूद रहे।