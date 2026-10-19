Raebareli News: रामलीला देखने के लिए पंडालों में जुटी भीड़

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मंचन में दिखाया गया कि माता सीता ने सोने के मृग को पाने की जिद की। इस पर भगवान राम मृग का पीछा करते हुए जंगल में दूर चले गए। कुछ देर बाद संकट की आवाज सुनकर सीता ने लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेजा। लक्ष्मण कुटी के चारों ओर रेखा खींचकर सीता को उसके पार न जाने को कहकर चले गए। उनके जाते ही रावण ऋषि का वेश धारण कर भिक्षा मांगने पहुंचा। सीता के लक्ष्मण रेखा पार करते ही रावण ने उनका हरण कर लिया।रावण जब सीता को लेकर लंका जा रहा था, तभी रास्ते में जटायु ने उसे रोकने का प्रयास किया। दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें रावण ने जटायु को घायल कर दिया। उधर, कुटी लौटने पर राम और लक्ष्मण को सीता नहीं मिलीं। इसके बाद दोनों भाई उनकी तलाश में वन-वन भटकने लगे।राम की भूमिका रजत वर्मा, लक्ष्मण की हर्ष श्रीवास्तव और सीता की भूमिका अंश शुक्ला ने निभाई। वहीं, रावण के किरदार में सलिल और जटायु की भूमिका में प्राणेश श्रीवास्तव ने अभिनय किया।