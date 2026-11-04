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Raebareli News: 11 से बहेगी मानस मंदाकिनी की रसधारा

Wed, 04 Nov 2026 11:34 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Wed, 04 Nov 2026 11:34 PM IST
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The nectar-stream of the 'Manas Mandakini' will flow from the 11th.
लालगंज। नगर में 11 नवंबर से नौ दिवसीय संगीतमय मानस मंदाकिनी सियाराम कथा का आयोजन होगा। अस्पताल मोड़ के निकट संस्कृत विद्यालय परिसर में अयोध्या धाम की कथावाचिका निशु भारद्वाज गोपी और यशुमती सिंह कथा सुनाएंगी। आयोजन की शुरुआत पंचमुखी महादेव भैरवनाथ मंदिर से कलश यात्रा के साथ होगी। प्रतिदिन दोपहर दो से रात आठ बजे तक कथा होगी। 19 नवंबर को समापन होगा। महेश प्रसाद शर्मा ने कहा कि मानस मर्यादा, संस्कार और सद्भाव की सीख देता है।
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