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रायबरेली। मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने शुक्रवार को सांकेतिक धरना रोडवेज डिपो परिसर में दिया। इस दौरान शासन से मांगे पूरी करने को कहा गया। कर्मचारियों ने वेतन और पदोन्नति के साथ अन्य मांगों पर बात की। धरना में अध्यक्ष कर्मचारी संयुक्त परिषद भूपेंद्र प्रताप सिंह, प्रमोद भास्कर, बीके श्रीवास्तव, अनिल कुमार पांडे, प्रशांत कुमार, सौरभ गौतम, अखिलेश प्रजापति, अजय श्रीवास्तव, गोविंद सिंह सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।