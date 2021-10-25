Raebareli News: आज दो घंटे प्रभावित रहेगी बिजली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Wed, 04 Nov 2026 12:23 AM IST
विज्ञापन
रायबरेली। विद्युत उपकेंद्र उतरपारा से जुड़े करीब 15 गांवों की बिजली बुधवार को प्रभावित रहेगी। इस दौरान 33 केवी लाइन पर आने वाली डालियों की छंटाई और उपकेंद्र में लगे उपकरणों की जांच होगी। अवर अभियंता खालिद फारूकी ने बताया कि अनुरक्षण कार्य सुबह 10 से 12 बजे तक होगा। इस दौरान सुलखियापुर, मधुपुरी, खनुवा, सूरजकुंडा, नथईपुर, उतरपारा, बेलाभेला, बेलाटेकाई आदि गांवों की बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी।
विज्ञापन