Raebareli News: 150 गांवों में आठ घंटे ठप रही बिजली

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बारिश से ऊंचाहार व जमुनापुर उपकेंद्र की बिजली ध्वस्त हो गई। कहीं पर तार टूट गए तो कहीं पर इंसुलेटर खराब हो गए। तारों पर पेड़ों की डालें गिर गईं। इससे बिजली बाधित रही। जमुनापुर उपकेंद्र से जुड़े ईश्वरदासपुर, बाहरपुर, सरांयभान, गोकना, शहजादपुर, कोटिया चित्रा, मखदूमपुर, सैदलीपुर, किसुनदासपुर, रामचंद्रपुर, रामसांडा, दौलतपुर, नजनपुर, पुरनशाहपुर, अरखा, कंदरावां, कल्यानी, हरबंधनपुर, बहेरवा, अकोढ़िया, खरौली, बहेरवा समेत 150 गांवों को बिजली आपूर्ति आठ घंटे ठप रही।सुबह करीब सात बजे बिजली गुल हो गई। इससे लोगों को पेयजल संकट से जूझना पड़ा। दोपहर 12 बजे बिजली आने पर लोगों ने राहत की सांस ली। इसी तरह छतोह, सलोन, लालगंज, महराजगंज, शिवगढ़ उपकेंद्र की बिजली गुल रही। मुख्य अभियंता रविचंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि बारिश के चलते बिजली बंद थी। सभी जगह बिजली बहाल करा दी गई।केबल में स्पार्किंग से अफरातफरीरायबरेली। शहर के जेल रोड स्थित साकेत नगर मोहल्ले में सोमवार रात एलटी केबल में शार्टसर्किट हो गया। इससे केबल धूं-धूं कर जलने लगी। चिंगारी से आसपास के लोगों में अफरातफरी मच गई। स्पार्किंग करीब पांच मिनट तक हुई। नागरिकों की सूचना पर बिजली बंद की गई। सूचना पर पहुंचे कर्मचारियों ने केबल को दुरुस्त कराया। इस दौरान करीब आधा घंटे बिजली गुल रही। उपखंड अधिकारी सौरभ जायसवाल ने बताया कि जली केबल को रात में ही ठीक करा दिया गया।