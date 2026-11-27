विज्ञापन

पहला मैच मलिकमऊ चौबारा और कूटी गोपालदास के बीच आठ ओवर का खेला गया। कूटी गोपालदास ने टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी मलिकमऊ चौबारा की टीम छह ओवर में 22 रन पर सिमट गई। ज्ञानू ने सर्वाधिक नौ रन बनाए। कूटी गोपालदास की ओर से दीपक ने तीन, जबकि दुर्गेश और विनोद ने दो-दो विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी कूटी गोपालदास की टीम ने तीन ओवर में तीन विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। दीपक को मैन ऑफ द मैच चुना गया।दूसरा मैच मटिहा और कोरिहर के बीच खेला गया। मटिहा की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट खोकर 62 रन बनाए। विश्वकर्मा ने 37 और अंकित यादव ने 27 रन का योगदान दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोरिहर की टीम ने छह ओवर में जीत हासिल कर ली। पवन ने 18, आजाद ने 12 और अभिलेख ने 12 रन बनाए। पवन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस मौके पर वीरेंद्र, रामराज, विपिन, गोलू, जितेंद्र कुमार, अतुल, सूरज, दीपक और राहुल मौजूद रहे। (संवाद)