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जानकारी के अनुसार, जिले के कई निजी अस्पतालों में बिना लाइसेंस और फार्मासिस्ट के दवा की दुकानों का संचालन किया जा रहा है। इन दुकानों पर दवाओं पर निर्धारित दर से अधिक शुल्क वसूलने की भी आशंका है। इन स्टोरों में दवा कंपनियों के सप्लायरों के माध्यम से दवाओं की आपूर्ति होती है और मरीजों को अस्पताल के पर्चे पर ही दवाओं का बिल थमा दिया जाता है। इन फार्मेसियों में जीएसटी की कटौती न किए जाने की भी शिकायतें हैं, जिससे हर महीने लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान होने की आशंका है।ड्रग इंस्पेक्टर माधुरी सिंह ने बताया कि सहायक मंडल आयुक्त का पत्र प्राप्त होने के बाद सीएमओ से निजी अस्पतालों में संचालित फार्मेसी के संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है। सूची मिलने के बाद अस्पतालों का निरीक्षण कर फार्मेसी की जांच की जाएगी। मानक के अनुरूप न पाए जाने वाली और बिना लाइसेंस के संचालित होने वाली दवा की दुकानों को बंद कराया जाएगा। साथ ही, कीमत से अधिक मूल्य वसूलने की भी जांच करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।