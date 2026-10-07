रायबरेली: पति ने डंडे से पीट-पीटकर पत्नी को मार डाला, पांच साल से अलग रह रहे थे दोनों; आरोपी गिरफ्तार

काफी देर तक पत्नी के शव के पास बैठा था आरोपी पति

पत्नी विद्यावती की हत्या के बाद आरोपी पति काफी देर तक शव के पास ही बैठा रहा। इसी बीच शव पर ग्रामीणों की नजर पड़ी तो उन्होंने पुलिस को घटना की सूचना दी। बताते हैं कि दोनों गांव में ही रहते थे, लेकिन संबंध इतने खराब हो गए थे कि दंपती आपस में बातचीत नहीं करते थे।



ग्रामीणों का दावा है कि आरोपी नशे का भी आदी है। नशा समेत अन्य आपसी विवाद के चलते दोनों में संबंध खराब हो गए थे। इससे दोनों में अनबन हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी पत्नी के शव के पास करीब आधा घंटे तक बैठा रहा। हालांकि इस बात से पुलिस इनकार कर रही है।

मुझे मारनी चाहती थी विद्यावती

पुलिस की पूछताछ में आरोपी पति रामनाथ ने बताया कि पत्नी विद्यावती मुझे मारना चाहती थी। कई बार इसका प्रयास भी किया। उसका चाल-चलन ठीक नहीं था। इस वजह से उन्होंने पत्नी की हत्या कर दी। कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह उनकी बात नहीं मान रही थी। वह उनसे बातचीत तक नहीं करती थी। उसे रास्ता से हटाना जरूरी था।