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Raebareli News: बटी रेस्टोरेंट में लगी आग, अफरातफरी

Mon, 02 Nov 2026 12:46 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Mon, 02 Nov 2026 12:46 AM IST
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Fire breaks out at Bati Restaurant; chaos ensues
रायबरेली। शहर के डिग्री कॉलेज के पास स्थित बटी रेस्टोरेंट में रविवार रात 9:30 बजे अचानक आग लग गई। धुआं उठता देख ग्राहकों व कर्मचारियों में अफरातफरी मच गई। सूचना पर पहुंचे दमकल जवानों ने आग को बुझा दिया। बताया जा रहा है कि बिजली की शार्टसर्किट के चलते आग लगी थी। रेस्टोरेंट के पास फायर स्टेशन होने के चलते दमकल जवानों के तुरंत पहुंच जाने के चलते आज पर जल्द काबू पा लिया गया। इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। सीओ सदर आशीष निगम ने बताया कि रेस्टोरेंट में आग लगी थी। दमकल जवानों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझा दिया।
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