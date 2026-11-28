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नियमित ट्रेनों में भी देरी देखी गई। दिल्ली-प्रतापगढ़ पद्मावत एक्सप्रेस सवा चार घंटे, सहारनपुर-प्रयागराज नौचंदी एक्सप्रेस दो घंटे और प्रयागराज-कानपुर पैसेंजर एक घंटे की देरी से आई। इसके अतिरिक्त, प्रयागराज-बरेली एक्सप्रेस और आनंद विहार-पुरी नीलांचल एक्सप्रेस पौन घंटे विलंबित रहीं। वहीं, कानपुर-प्रयागराज इंटरसिटी एक्सप्रेस, टनकपुर-सिंगरौली त्रिवेणी एक्सप्रेस और बनारस-नई दिल्ली काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस आधे घंटे की देरी से पहुंचीं।गोरखपुर और प्रयागराज के बीच चलने वाली तेज रफ्तार वंदे भारत एक्सप्रेस (अप और डाउन दोनों) भी लगभग 10 मिनट लेट रही। यातायात निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि ट्रेनों के विलंबित होने का कारण यह है कि वे पहले से ही लेट चल रही थीं, जिसके कारण जिले में भी देरी से पहुंचीं।