Raebareli News: ओपीडी में भीड़, 1800 मरीज उमड़े

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परचा काउंटर से लेकर दवा काउंटर तक लंबी लाइनें लगी रहीं। ओपीडी कक्षों के बाहर भी मरीजों को अपनी बारी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। रक्त जांच के साथ ही एक्सरे जांच के लिए भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इमरजेंसी में जुकाम, बुखार और डायरिया के 18 से अधिक मरीजों को भर्ती किया गया। इनमें अंश (4), सावित्री (2), देवनाथ (47) और अंकित (8) आदि मरीज शामिल थे।चिकित्सक डॉ. सलीम ने बताया कि मौसम बदलने से मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने इस मौसम में बच्चों और बुजुर्गों पर खास नजर रखने की सलाह दी। डॉ. सलीम ने कहा कि समस्या होने पर तुरंत चिकित्सीय सलाह लेकर इलाज शुरू कराना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए।