Raebareli News: 30 फीसदी नलकूप खराब, सिंचाई पर संकट

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जिले में लगे 413 नलकूपों से करीब 20 हजार हेक्टेयर खेतों की सिंचाई होती है। इनके रखरखाव के लिए हर साल प्रति नलकूप 50 हजार रुपये मिलते हैं, लेकिन यह धनराशि केवल कागजों पर ही खर्च होती है। कहीं स्टार्टर खराब, तो कहीं मोटर जली है। डीह क्षेत्र के पूरे झीम गांव का राजकीय नलकूप कई साल से खराब है। इससे किसानों को निजी नलकूपों के भरोसे खेती करनी पड़ रही है। राही क्षेत्र के सुलखियापुर और खनुवा गांव के बीच लगा नलकूप करीब 10 साल से खराब है। इसी तरह सलोन, ऊंचाहार, डीह, छतोह, रोहनिया में भी कई नलकूप खराब हैं।गदागंज के रामसिंह यादव, जगतपुर के विनोत पाल, रौतापुर के मदनलाल ने बताया कि पिछले दिनों हुई बारिश से धान की फसल को सिंचाई नहीं करनी पड़ी, लेकिन अब धान की फसल में बालियां निकल रहीं हैं। इस समय सिंचाई की जरूरत है। राजकीय नलकूप विभाग के अधिशासी अभियंता प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि सभी नलकूप चल रहे हैं। यदि कहीं समस्या है, तो उसे दूर कराया जाएगा।