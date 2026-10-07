Raebareli News: नाली विवाद में सरिया से पीटकर किसान को मार डाला

विज्ञापन

घुरौना गांव निवासी भगवानदीन यादव (50) पुत्र रामसेवक और उनके पड़ोसी के खेत आसपास हैं। खेत में पानी जाने के लिए एक ही नाली है। दोनों पक्ष नाली पर अपना हक जताते हुए पहले पानी लगाने की बात करते थे। इसी को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। रात 7.30 बजे दोनों पक्षों के बीच नाली विवाद को लेकर कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ी कि नौबत मारपीट तक आ गई। आरोपियों ने एकराय होकर लोहे की सरिया से भगवानदीन पर हमला बोल दिया। इससे भगवादीन के सिर, हाथ, पैर पर गंभीर चोटें आई। आसपास के लोगों की मदद से परिजनों ने उन्हें सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉ.भावेश यादव ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी से सीएचसी में नाते-रिश्तेदारों व ग्रामीणों का मजमा जुट गया।परिजनों ने पुलिस को शव पोस्टमार्टम के लिए जाने से रोक दिया। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए हंगामा करने लगे। पिता रामसेवक ने बताया कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। पहले आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाए। हंगामे की सूचना पर पुलिस भी आ गई। इस दौरान पुलिस और परिजनों के बीच नोकझोंक होती रही। पिता समेत अन्य परिजन गमगीन हैं। सीओ महराजगंज प्रदीप कुमार ने बताया कि नाली विवाद में किसान की हत्या किए जाने की बात सामने आई है। परिजनों को शांत कराया जा रहा है। तहरीर के आधार पर मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी होगी।