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Pratapgarh News: धनतेरस से छठ पूजा तक गांवों में मिलेगी 24 घंटे बिजली

Thu, 05 Nov 2026 11:11 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़ Updated Thu, 05 Nov 2026 11:11 PM IST
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Villages will receive 24-hour electricity from Dhanteras to Chhath Puja
आगामी त्योहारों को देखते हुए बिजली निगम ने गांवों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति का शेड्यूल जारी किया है। धनतेरस से छठ पूजा तक ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी।
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अधीक्षण अभियंता छैल बिहारी ने बताया कि धनतेरस से आठ नवंबर तक दिवाली के अवसर पर 24 घंटे बिजली मिलेगी। इसके अलावा 10 नवंबर को गोवर्धन पूजा, 11 नवंबर को भाई दूज, 13 नवंबर को दूर्वा गणपति व्रत और 15 नवंबर को छठ पूजा पर भी 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की जाएगी। बिजली आपूर्ति सुचारु रखने के लिए उपकेंद्रवार टीमें अलर्ट रहेंगी। लोकल फाल्ट या अन्य तकनीकी खराबी की शिकायत मिलने पर टीमें मौके पर पहुंचकर उसे ठीक करेंगी।
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