Pratapgarh News: बर्तन की चमक बढ़ी, नवरात्र में जमकर हो रही खरीदारी

विज्ञापन

ठठेरी बाजार के बर्तन व्यापारी श्याम शंकर ने बताया कि डिजाइन वाले बर्तनों की मांग अधिक है। नवरात्र में पूजा-पाठ से जुड़े सामान की बिक्री भी बढ़ी है। पूजा की थाली, घंटी और अन्य पूजन सामग्री खरीदने के लिए ग्राहक दुकानों पर पहुंच रहे हैं।पहलवान बर्तन भंडार के संचालक विनोद साईं ने बताया कि स्टील के फैंसी और कढ़ाईदार बर्तन ग्राहकों को खूब पसंद आ रहे हैं। शादी में दूल्हे को उपहार देने के लिए लेजर प्रिंटेड खिचड़ी की वीआईपी थाली की मांग भी अधिक है। तांबे की बोतलों की बिक्री भी बढ़ी है। त्योहार और शादी-विवाह की खरीदारी के चलते बाजार में रौनक है।