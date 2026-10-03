प्रयागराज : पुलिस कार्रवाई से नाराज युवक फाफामऊ की पानी की टंकी पर चढ़ा, दो दिन में दूसरा मामला आया सामने

एकलव्य चौराहे के पास पानी की टंकी पर महिला के चढ़ने का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब फाफामऊ में ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। पुलिस की कार्रवाई से नाराज एक युवक फाफामऊ स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गया। युवक के टंकी पर चढ़ने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसे नीचे उतारने का प्रयास शुरू किया।

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प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, मामला जमीन के विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। युवक होलागढ़ थाना क्षेत्र का निवासी है और पुलिस कार्रवाई से नाराज होकर पानी की टंकी पर चढ़ा है। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर युवक से बातचीत शुरू कर दी है। मामले में आगे की जानकारी जुटाई जा रही है।