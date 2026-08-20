Pratapgarh News: सांप के डसने से महिला समेत दो की मौत

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परिजन इलाज के लिए सीएचसी बाघराय ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के बेटे प्रिंस की मौत दो वर्ष पहले सड़क हादसे में हो गई थी। पिता राधेश्याम की मौत 21 दिन पहले हुई थी। बेटे की मौत से मां गुलाबपति, पत्नी बेबी शर्मा, इकलौती बेटी अनुष्का शर्मा की रो-रोकर हालत खराब है।रखहा के कैरी जोगीपुर गांव निवासी उर्मिला यादव (52) बृहस्पतिवार की सुबह खाना बना रही थीं। इसी दौरान उन्हें सांप ने डस लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन आननफानन उन्हें मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। जहां इलाज के दौरान उर्मिला की मौत हो गई। मृतका के दो बेटे मनीष और सूरज हैं। बेटी की शादी हो चुकी है। महिला की मौत की खबर मिलते ही घर में चीख-पुकार मच गई।- सर्पदंश होने पर झाड-फूंक के चक्कर में न पड़ें।- बिना देर किए हुए अस्पताल पहुंचें और इलाज कराएं।- सांप के डसने पर शांत रहें।- कटे हुए हिस्से को हिलने न दें।- शरीर से कसे हुए कपड़ों को निकाल दें।-अंगूठी, कंचन व चेन को निकाल दें।