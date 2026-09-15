Pratapgarh News: भदोही में सड़क हादसे में ट्रक चालक की मौत

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रविवार की रात संजय सिंह ट्रक लेकर भदोही जा रहे थे। औराई के पास ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे दीवार से टकरा गई। हादसे में वह घायल हो गए। उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। देर रात परिजनों को घटना की जानकारी मिली। वह भदोही पहुंचे। सोमवार की सुबह उपचार के दौरान संजय की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मंगलवार सुबह शव घर पहुंचने पर परिजनों में चीख-पुकार मच गई। शव का शृंग्वेरपुर घाट पर अंतिम संस्कार किया गया।

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क्षेत्र के पूरे सुखदेव निवासी ट्रक चालक संजय सिंह (35) की भदोही में सड़क हादसे में मौत हो गई। मंगलवार को शव घर पहुंचा तो परिजनों में चीख-पुकार मच गई।