Pratapgarh News: अभियंता दिवस पर रक्तदान के साथ किया पौधरोपण
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:15 PM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:15 PM IST
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उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के तत्वावधान में मंगलवार को अभियंता दिवस पर सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन में गोष्ठी व रक्तदान शिविर लगा। कार्यक्रम में भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया की जयंती और महासंघ के इंजीनियर आरके दत्ता की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान हवन-पूजन, गोष्ठी व पौधरोपण किया गया।
मुख्य अतिथि विश्वनाथगंज विधायक जीतलाल पटेल और विशिष्ट अतिथि अधीक्षण अभियंता एसके श्रीवास्तव रहे। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अतुल कुमार यादव और संचालन जिला सचिव रविशंकर सिंह ने किया। शिविर में 20 अभियंताओं ने रक्तदान किया। इस मौके पर लीलाधर मिश्रा, विनोद चौरसिया, प्रदीप पटेल, जयप्रकाश गौड़, राजेश कुमार राही, अमरजीत कश्यप और राजूकांत चौधरी मौजूद रहे।
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मुख्य अतिथि विश्वनाथगंज विधायक जीतलाल पटेल और विशिष्ट अतिथि अधीक्षण अभियंता एसके श्रीवास्तव रहे। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अतुल कुमार यादव और संचालन जिला सचिव रविशंकर सिंह ने किया। शिविर में 20 अभियंताओं ने रक्तदान किया। इस मौके पर लीलाधर मिश्रा, विनोद चौरसिया, प्रदीप पटेल, जयप्रकाश गौड़, राजेश कुमार राही, अमरजीत कश्यप और राजूकांत चौधरी मौजूद रहे।
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